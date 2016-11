TF1 20:55 bis 22:50 Komödie Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? F 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Claude Verneuil et sa femme Marie, un couple de la haute bourgeoisie provinciale, se sont toujours efforcés de faire preuve d'ouverture d'esprit, notamment dans l'éducation de leurs quatre filles. Chrétiens et défendant les valeurs de la famille, certes, mais aussi tolérants et repoussant toute idée de racisme. Mais les choses se compliquent quand les aînées épousent successivement un musulman, un juif et un Chinois. Tous les espoirs du couple de voir l'une de leurs filles se marier à l'église se reportent alors sur la cadette, encore célibataire. Car ils en sont convaincus : elle va rencontrer un bon catholique. Ce qui ne tarde pas à arriver... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Clavier (Claude Verneuil) Chantal Lauby (Marie Verneuil) Frédérique Bel (Isabelle Verneuil) Emilie Caen (Ségolène Verneuil) Ary Abittan (David Benichou) Medi Sadoun (Rachid Benassem) Frédéric Chau (Chao Ling) Originaltitel: Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? Regie: Philippe de Chauveron Drehbuch: Philippe de Chauveron, Guy Laurent Musik: Marc Chouarain