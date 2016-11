TF1 20:50 bis 20:55 Sonstiges Nos chers voisins F Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Famille nombreuse ou recomposée, ados torturés par leurs hormones, mères de famille débordées, étudiants fêtards et bordéliques, jolie voisine sexy, retraité toujours à l?affût d?un ragot, médecin aux diagnostics approximatifs mais qui fait craquer toutes les femmes de l?immeuble ou encore propriétaires ayant la folie des grandeurs... Nos chers voisins raconte la vie et les relations parfois amicales, quelquefois tendues, mais toujours drôles, d?une bande de voisins qui se croisent tous les jours, comme des millions de Français... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Lamotte (Jean-Pierre Lambert) Gil Alma (Alain Stuck) Christelle Reboul (Amélie Dubernet-Carton) Thierry Samitier (Aymeric Dubernet-Carton) Damien Ferdel (Jean-Eudes Dubernet-Carton) Joy Esther (Chloé) Issa Doumbia (Issa) Originaltitel: Nos chers voisins Regie: Stephan Kopecky Drehbuch: Olivier Berclaz