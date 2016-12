France 3 02:55 bis 03:40 Sonstiges Unforgotten : le passé déterré GB 2015 Stereo 16:9 Merken Les Slater appelle l'inspectrice Stuart pour lui avouer une confidence faite par sa mère : Eric, son père, aurait enterré un corps dans le bois attenant à leur jardin, à la fin de l'année 1978. Après des fouilles, un squelette est effectivement déterré, et Eric Slater aussitôt arrêté pour assassinat. Mais il nie les faits et prétend connaître le véritable coupable. La victime est rapidement identifiée : il s'agit de Nicolas Howard Whitmore, un jeune gay, disparu deux ans et demi après Jimmy Sullivan. Bientôt, Gordon Fenwick trouve la mort dans l'incendie de sa maison. Bella et Josh, les enfants de Phillip Cross, soupçonnent leur père d'avoir commandité le meurtre de Fenwick... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nicola Walker (Cassie Stuart) Sanjeev Bhaskar (Sunil "Sunny" Khan) Bernard Hill (Robert Greaves) Tom Courtenay (Eric Slater) Gemma Jones (Claire Slater) Dominic Power (Les Slater) Trevor Eve (Phillip Cross) Originaltitel: Unforgotten Regie: Andy Wilson Drehbuch: Chris Lang

