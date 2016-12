France 3 23:55 bis 01:05 Sonstiges Attentats Au coeur du pouvoir F 2015 Stereo 16:9 Merken Dans les coulisses du pouvoir, ce documentaire raconte les attentats commis en France en janvier et novembre 2015. Les principaux acteurs de ces évènements livrent des témoignages inédits, décrivant leurs états d'âmes, leurs décisions difficiles ainsi que les stratagèmes politiques et les erreurs commises. Avec des images, elles aussi inédites, ce récit permet d'être au plus près des dirigeants français lors de la tuerie de Charlie Hebdo, la traque des terroristes, la prise d'otage de l'Hyper Cacher, le sursaut d'unité nationale et les attentats du 13 novembre. Il laisse aussi apparaître les moments de doute, les failles et les calculs politiques. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Antoine Vitkine