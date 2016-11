France 3 20:55 bis 22:35 Sonstiges Meurtres à Collioure F 2015 Stereo 16:9 Merken Le cadavre d'une jeune femme est découvert dans un tonneau rempli de clous et de tessons de verre. Ce décès n'est pas sans évoquer la légende médiévale de Paracols. Aussitôt, les soupçons de la police s'orientent vers le mari de la défunte, un peintre bien connu de Collioure, dont les accès de violence et de jalousie sont de notoriété publique. Alice Castel, gendarme à Collioure, et Pascal Loubet, officier de la Police judiciaire de Perpignan, font équipe pour résoudre cette affaire. Au fil de leurs investigations, ils réalisent que le dossier est bien plus complexe qu'ils ne l'imaginaient, et que le coupable ne sera pas si facile à identifier... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Héléna Noguerra (Alice Castel) Stéphane Freiss (Pascal Loubet) Michel Robin (Fernand Sarda) Christine Murillo (Christine Sarda) Arnaud Bedouët (Pierre Castaldi) David Faure (Bacaresse) Olivier Cabassut (Commandant Grasset) Originaltitel: Meurtres à Collioure Regie: Bruno Garcia Drehbuch: Frédéric Faurt, Lionel Pasquier Musik: Sathy Ngouane, Axelle Renoir