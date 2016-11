France 2 22:40 bis 00:25 Sonstiges Un jour, un destin Julien Clerc, clair-obscur F Stereo 16:9 HDTV Merken Sur Twitter /1j1d. "La Californie", "Si on chantait", "Ma préférence", "Femmes, je vous aime", "Mélissa" : en 47 ans de carrière, Julien Clerc a composé des mélodies et des textes qui sont devenus des tubes. Pourtant, l'homme reste un mystère. Peut-être parce que son histoire personnelle est marquée par les blessures : le divorce de ses parents, le secret de sa double enfance, les idées gaullistes de son père et les idéaux communistes de son grand-père antillais. Sa rencontre avec le parolier Etienne Roda-Gil, le choix de son nom de scène, les coulisses de la comédie musicale "Hair", mais aussi les femmes de sa vie, son rôle de père et l'histoire de ses grands succès sont évoqués tout au long d'un portrait à l'issue duquel, Julien Clerc, qui n'a pas accordé d'entretien à la télévision depuis plusieurs années, se confie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Delahousse Originaltitel: Un jour, un destin

