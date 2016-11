France 2 10:30 bis 12:05 Sonstiges Le jour du Seigneur Un Avent aux couleurs de la bande dessinée / Messe (à 10h45) / Quand l'accueil bouscule (1/4) : Accueillir l'autre, le Bon Larron / 16:9 HDTV Merken L'histoire d'une amitié aussi improbable que salvatrice entre deux hommes que tout semble opposer : Gérard, un braqueur multirécidiviste ayant passé près de la moitié de sa vie derrière les barreaux, et Henry, un agriculteur discret et réservé de la région du Mans. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: David Milliat