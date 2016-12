France 3 00:40 bis 02:35 Sonstiges Serge Lama, la balade du poète 50 ans d'encre et de projecteurs au Grand Rex F 2013 Stereo 16:9 Merken En février 2013, Serge Lama fêtait ses 50 ans de carrière. A cette occasion, il interprétait les plus grandes chansons de son répertoire sur la scène du Grand Rex, à l'issue d'une imposante tournée, dont les incontournables "Je suis malade" et "Femme, femme, femme". A ses côtés, l'accordéoniste et arrangeur Sergio Tomasi, mais aussi un guitariste, un percussionniste, une pianiste et un quatuor à cordes. Né Serge Claude Bernard Chauvier le 11 février 1943, l'artiste a vendu près de douze millions d'albums. In Google-Kalender eintragen Regie: Mathieu Duboscq