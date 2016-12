France 3 20:55 bis 00:00 Sonstiges Téléthon 2016 : 30e édition Tapis rouge pour un Téléthon Stereo Live 16:9 Merken Le Téléthon célèbre ses 30 ans. Sophie Davant et Garou, parrain de cette édition, présentent cette soirée de solidarité depuis l'Hippodrome de Longchamp, tandis que Nelson Monfort et Jean-Sébastien Petitdemange relaient la mobilisation aux quatre coins de la France grâce à l'opération "100 villes pour 100 défis". Afin de célébrer cet anniversaire, de nombreux invités rejoindront le plateau pour raconter l'histoire de la manifestation : anciens parrains, artistes et scientifiques, mais aussi les malades et leurs familles. La soirée sera ponctuée de plusieurs reportages et de témoignages d'acteurs de la recherche et de malades. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sophie Davant Gäste: Gäste: Marc-Olivier Fogiel, Dave, Wendy Bouchard, André Manoukian, Nelson Monfort, Jean-Sébastien Petitdemange, Garou