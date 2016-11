France 3 02:45 bis 04:45 Sonstiges Crime et châtiment Au coeur de l'affaire Jamel Leulmi F 2016 Stereo 16:9 Merken Arrêté en 2010, Jamel Leulmi est accusé d'avoir tué sa femme Kathlyn, et d'avoir tenté de tuer sa fiancée Julie, dans le seul but de toucher des assurances-décès qu'il leur aurait fait souscrire à son seul bénéfice. Dans les deux cas, les sommes en jeu sont considérables : après la mort de sa femme, il a touché 1,2 million d'euros. Si Julie était décédée après son agression, il aurait empoché 3,8 millions d'euros. Jamel Leulmi est-il un assassin machiavélique ou la victime d'une machination - Condamné à la réclusion criminele à perpétuité en 2014, il a contesté le verdict devant la cour d'appel de Paris. In Google-Kalender eintragen Regie: Marion Baillot, Vincent Manniez

