France 3 20:55 bis 23:05 Drama Un long dimanche de fiançailles F, USA 2004 Nach dem Roman von Sébastien Japrisot Stereo 16:9

En 1919, Mathilde, une jeune handicapée, tente de retrouver son fiancé, Manech, disparu lors de la guerre qui vient de s'achever. Accusé de mutilation volontaire, Manech avait été abandonné, avec quatre autres soldats, en plein no man's land. Tous les témoignages concordent : les cinq condamnés à mort ont bien été tués dans la journée qui a suivi. Mais Mathilde s'obstine. Elle est persuadée que Manech est encore en vie et explore toutes les pistes disponibles. Elle engage un détective privé du nom de Pire, qu'elle charge de retrouver tous les vétérans qui ont croisé la route du disparu. L'un d'eux, Célestin Poux, pourrait détenir des informations sur Manech...

Schauspieler: Audrey Tautou (Mathilde) Dominique Pinon (Sylvain) Clovis Cornillac (Benoit Notre Dame) Chantal Neuwirth (Bénédicte) Marion Cotillard (Tina Lombardi) Jodie Foster (Elodie Gordes) Jean-Pierre Becker (Esperanza) Originaltitel: Un long dimanche de fiançailles Regie: Jean-Pierre Jeunet Drehbuch: Jean-Pierre Jeunet, Guillaume Laurant, Sébastien Japrisot Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 12