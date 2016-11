France 3 14:35 bis 15:20 Sonstiges Rex Céleste I 2015 Stereo 16:9 Merken Céleste, une top-model de renommée internationale, est de passage à Rome pour une séance photo. De sortie en discothèque, elle assiste au meurtre d'une jeune fille et se retrouve face-à-face avec l'assassin, qui parvient à s'enfuir. Elle se rend au commissariat pour faire sa déposition et rencontre Marco Terzani, qui se charge de l'escorter jusqu'à l'arrestation du coupable. Or, Marco est en réalité le fils d'un magnat de l'immobilier, pour qui Céleste devient un témoin gênant... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Francesco Arca (Marco Terzani) Domenico Fortunato (Alberto Monterosso) Pilar Abella (Carlo Papini) Originaltitel: Il commissario Rex Regie: Antonio Manetti, Marco Manetti Drehbuch: Michelangelo La Neve