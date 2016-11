France 3 20:55 bis 22:25 Sonstiges Les enquêtes de Vera Chasseurs de papillons GB 2016 Stereo 16:9 Merken Le corps sans vie d'Alex Gartside, 22 ans, est retrouvé dans un fossé au bord de la route. L'oeuvre d'un chauffard - Lorsque Vera et Aiden inspectent le manoir dont Alex était le gardien, ils découvrent avec stupeur un second cadavre : celui de Martin Neilson, un ancien délinquant, poignardé à mort. Les circonstances étranges de ces deux meurtres poussent le duo à tenter de reconstituer les événements de la nuit précédente. De son côté, l'agent Cherradi découvre un système de détournement de fonds en rapport avec une association venant en aide aux anciens délinquants. Or Martin Neilson s'intéressait aux dossiers du centre de détention pour mineurs de Farnsworth... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brenda Blethyn (Vera Stanhope) Kenny Doughty (Aiden Healy) Riley Jones (Mark Edwards) Jon Morrison (Kenny Lockhart) Tanya Franks (Lorraine Hallam) Kingsley Ben-Adir (Marcus Summer) James Nelson-Joyce (Jason McNeive) Originaltitel: Vera Regie: Jamie Childs Drehbuch: Paul Thompson, Ann Cleeves Musik: Ben Bartlett