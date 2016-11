France 3 01:50 bis 03:30 Sonstiges Le West-Eastern Divan Orchestra La Roque-d'Anthéron 2013 Stereo 16:9 Merken Le West-Eastern Divan Orchestra, la prestigieuse formation israélo-arabe fondée par Daniel Barenboïm et Edward Saïd en 1999, rassemble des jeunes musiciens venus d'Egypte, d'Espagne, du Liban, de Tunisie, de Palestine, de Syrie et de Jordanie. L'orchestre s'est donné pour mission d'oeuvrer au rapprochement entre Arabes et Israéliens par le langage des notes. Pour Daniel Barenboïm, cet objectif sera atteint lorsque l'orchestre pourra se produire dans tous les pays dont sont originaires ses membres. In Google-Kalender eintragen

