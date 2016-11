France 3 22:25 bis 00:00 Sonstiges Commissaire Magellan Le manoir maudit F 2012 Stereo 16:9 Merken Le corps de Raphaël Forest, propriétaire d'un sinistre manoir, est retrouvé au pied du bâtiment, le visage déformé par une indescriptible expression de terreur. Raphaël est-il la dernière victime du fantôme qui, d'après la rumeur populaire, hante cette demeure depuis presque un siècle - Ou a-t-il été tué par un meurtrier en chair et en os, assez malin pour exploiter les superstitions locales - Magellan va devoir démêler le vrai du faux. Aussi voit-il d'un mauvais oeil l'intervention d'Eléonore Gonet, une femme qui se prétend médium et se met à parasiter son enquête. Mais peut-être parviendra-t-il, avec son aide, à éclairer le sombre passé du manoir ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacques Spiesser (Simon Magellan) Moon Dailly (Lucy Tran) Ludmila Mikaël (Eléonore Gonet) Flore Bonaventura (Juliette Magellan) Lou Lévy (Cordelia Magellan) Bernard Alane (Paul Gavrillac) Nathalie Besançon (Florence Higel) Originaltitel: Commissaire Magellan Regie: Etienne Dhaene Drehbuch: Laurent Mondy, Céline Guyot, Martin Guyot Kamera: Alain Ducousset

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 353 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 153 Min. Der Antichrist

Horrorfilm

ARTE 01:15 bis 02:55

Seit 98 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 83 Min.