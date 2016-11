France 2 17:40 bis 18:45 Sonstiges Meurtres au paradis Relooking extrême GB, F 2013 16:9 HDTV Merken Le corps de Valerie Dupree est retrouvé flottant dans la piscine d'une clinique esthétique située sur l'île de Sainte-Marie. Le docteur Anna Jones affirme aux enquêteurs que la victime présentait de fortes tendances suicidaires depuis son divorce. Mais l'inspecteur Richard Poole ne peut croire que la malheureuse se serait préparé une tasse du thé le plus cher du monde juste avant de se suicider. Il commence à soupçonner un empoisonnement. Une autre patiente, Jayne Smythe, confie aux services de police que cette femme semblait entretenir une liaison avec un homme plus jeune, Paul Vincent. Or le docteur Anna Jones avait passé la nuit avec ce dernier. L'homme a un alibi... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julie Riley (Valerie Dupree) Danny John-Jules (Officer Dwayne Myers) Ben Miller (DI Richard Poole) Sara Martins (DS Camille Bordey) Gary Carr (Officer Fidel Best) Cherie Lunghi (Jayne Smythe) Nathaniel Martello-White (Carlton Banks) Originaltitel: Death in Paradise Regie: David O'Neill Drehbuch: Dan Sefton Musik: Magnus Fiennes