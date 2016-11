France 2 14:50 bis 15:33 Sonstiges Tout compte fait 16:9 HDTV Merken Tout compte fait est un nouveau magazine hebdomadaire qui, à partir de la rentrée, va passer au crible les bouleversements de la société de consommation. Il y sera question des nouveaux usages des consommateurs, des entrepreneurs de ce changement, des nouveaux business en rapport avec cette évolution de la société de consommation. Avec ce nouveau magazine, nous voulons témoigner de ce monde qui bouge, qui évolue et dont nous sommes les acteurs. Que ce soit dans les domaines de l?immobilier, de l?énergie, de l?habitation, de l?alimentation, des loisirs, des déplacements, de la culture, etc. On s?aperçoit qu?il y a des nouveaux usages partout. Et nous souhaitons montrer cette mutation de façon pragmatique, sans a priori. Tout compte fait sera une émission de reportages, avec une thématique et trois reportages par émission : un sujet anglé business, un reportage plus à hauteur d?homme, dans lequel on s?intéressera au point de vue du consommateur, et un troisième sujet qui sera à la croisée des chemins entre les deux premiers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julian Bugier Originaltitel: Tout compte fait