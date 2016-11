Servus TV 21:15 bis 22:15 Dokumentation Raubkatzen - Eine faszinierende Tierfamilie A 2015 2016-11-20 02:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Katzen. Es gibt sie in einer überwältigenden Vielfalt von Farben, Größen und Arten. Trotz aller Unterschiede haben sie eines gemeinsam. Jede Katze, ob Löwe, Leopard oder die einfache Hauskatze, gehören zur gleichen faszinierenden Familie. Es existieren 37 unterschiedliche Arten von Katzen. Sie durchstreifen verschneite Ebenen, dicht bewachsene Dschungel, drückend heiße Wüsten und weitläufige Savannen. Sie gehören zu den erfolgreichsten Jägern im Königreich der Tiere. Der zweite Teil der Doku-Reihe widmet sich der Frage, wie die Katzen, nach ihrer Wanderung von Asien nach Afrika, sich in der Neuen Welt ausbreiteten: in Nord- und Südamerika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Raubkatzen - Eine faszinierende Tierfamilie Regie: Martin Williams