RTL TVI 22:00 bis 22:45 Krimiserie NCIS: Los Angeles Sous protection USA 2013 Stereo Lorsque Lily Lockhart, la fille d'un sénateur américain, est agressée à son domicile, l'équipe du NCIS est chargée d'assurer sa protection. Son père dirige en effet une commission d'enquête sur les activités de l'armée chinoise. Tandis que Sam et Callen mettent la jeune femme en lieu sûr afin de l'interroger, Deeks et Nell vont s'entretenir avec son paternel... Pendant ce temps, toujours en Afghanistan, Kensi en apprend davantage sur sa mission... Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) Daniela Ruah (Kensi Blye) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Linda Hunt (Henrietta 'Hetty' Lange) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Karen Gaviola Drehbuch: Kyle Harimoto, Shane Brennan Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16