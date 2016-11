RTL TVI 22:00 bis 22:45 Krimiserie NCIS: Los Angeles Le lac gelé USA 2013 Stereo Merken Un consultant du Pentagone est découvert assassiné dans une base militaire de Bahrein. Comme l'individu était chargé de délivrer un projet ultra-secret, visant à améliorer l'arsenal militaire pakistanais, Callen et ses hommes sont dépêchés sur les lieux afin de récupérer les fameux documents. Mais à peine débarqués, les agents manquent de tomber dans une embuscade. Pour parvenir à leurs fins, Sam et Callen vont solliciter l'aide d'un gurkha, soldat d'élite népalais... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Hetty Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: John Peter Kousakis Drehbuch: Dave Kalstein, Shane Brennan Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16