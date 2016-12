BBC Entertainment 04:00 bis 04:30 Sonstiges Absolutely Fabulous Door Handle GB 1995 Merken Having burnt down Edina's kitchen, Patsy and Edina set out to find the perfect door handle in New York, where Patsy urges Edina to get a piercing. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Saunders (Edina) Joanna Lumley (Patsy) Julia Sawalha (Saffron) Jane Horrocks (Bubble) June Whitfield (Mother) Originaltitel: Absolutely Fabulous Regie: Bob Spiers Drehbuch: Jennifer Saunders, Dawn French Musik: Simon Brint

