BBC Entertainment 00:30 bis 01:25 Sonstiges 37 Days One Month in Summer GB 2014 Merken The British Foreign Office receives news of an assassination in the Balkans, while in Berlin the Kaiser uses the event to his advantage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian McDiarmid (Edward Grey) Nicholas Farrell (Eyre Crowe) Tim Pigott-Smith (Herbert Henry Asquith) Sinéad Cusack (Margot Asquith) Bill Paterson (Lord Morley) Kenneth Cranham (John Burns) Ludger Pistor (Bethmann-Hollweg) Originaltitel: 37 Days Regie: Justin Hardy Drehbuch: Mark Hayhurst Musik: Andrew Simon McAllister