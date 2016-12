BBC Entertainment 09:20 bis 09:50 Sonstiges Absolutely Fabulous Death GB 1994 Merken Eddy's father dies, but she seems more troubled by her weight, much to Saffy's horror who bans her mother from the funeral - and with good cause. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Saunders (Edina) Joanna Lumley (Patsy) Julia Sawalha (Saffron) Jane Horrocks (Bubble) Llewella Gideon (Nurse) Gwen Humble (Sondra Lorrance) Christopher Ryan (Marshall) Originaltitel: Absolutely Fabulous Regie: Bob Spiers Drehbuch: Jennifer Saunders, Dawn French Musik: Simon Brint

