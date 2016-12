BBC Entertainment 14:50 bis 15:35 Sonstiges Stella GB 2012 Merken Stella makes a shocking discovery whilst giving herself a makeover in her daughter's bedroom. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Stella (Ruth Jones) Paula (Elizabeth Berrington) Alan (Steve Speirs) Sean (Kenny Doughty) Dai (Owen Teale) Karl (Julian Lewis Jones) Nadine (Karen Paullada) Originaltitel: Stella Regie: Sue Tully