BBC Entertainment 12:20 bis 13:05 Sonstiges Stella GB 2012 Merken Tensions rise between Emma and Stella now the secret is finally out. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ruth Jones (Stella) Kenny Doughty (Sean) Pal Aron (Jagadeesh) Taj Atwal (Jasminder) Elizabeth Berrington (Paula) Sudha Bhuchar (Tanisha) Euan Brown (Alex Rhys) Originaltitel: Stella Regie: Susan Tully

