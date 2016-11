BBC Entertainment 09:05 bis 09:35 Comedyserie Blackadder the Third Amy and Amiability GB 1987 Merken Beautiful women, dashing highwaymen, effeminate haircuts. A bride for the Prince Regent, a bridle for Baldrick and Blackadder meets a highway person. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rowan Atkinson (Edmund Blackadder, butler to the Prince) Tony Robinson (Baldrick, a dogsbody) Hugh Laurie (The Prince Regent, their master) Helen Atkinson-Wood (Mrs. Miggins, a coffee shoppekeeper) Miranda Richardson (Amy Hardwood, the elusive Shadow) Warren Clarke (Mr. Hardwood, her father) Barbara Horne (Sally Cheapside, a young lady of doubtful virtue) Originaltitel: Black Adder the Third Regie: Mandie Fletcher Drehbuch: Richard Curtis, Ben Elton Musik: Howard Goodall

