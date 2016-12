RTS Un 21:20 bis 23:00 Sonstiges Le sang de la vigne Retour à Nantes B, F 2016 Untertitel Merken Lors de son passage semestriel chez Louis Platero, propriétaire d'un domaine viticole en Loire Atlantique, Benjamin apprend que Louis et son épouse ont été portés disparus, emportés par un tsunami, pendant un séjour en Asie. Benjamin est affecté. Il les connaissait bien et venait comme il était prévu de longue date, pour établir le bilan des infrastructures de leur domaine viticole. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le sang de la vigne