RTS Un 09:25 bis 10:55 Komödie Santa & Mrs. Claus CDN 2012 20 40 60 80 100 Merken Hope est une adorable petite fille, gentille, généreuse et pleine d'énergie. Elle vit à Las Vegas avec sa mère, Noëlle. Echaudée par ses précédentes relations, Noëlle ne croit plus en l'amour, ni au prince charmant, ni à la magie de Noël. Elle travaille comme responsable clientèle à l'hôtel-casino Le cascade et n'a qu'un seul souhait : économiser suffisamment d'argent pour pouvoir déménager dans un nouvel appartement. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mira Sorvino (Jessica Claus) Will Sasso (Kris Claus) Laura Vandervoort (Noelle) Andrew W. Walker (Myles) Aislyn Watson (Hope) Meg Roe (Anika) Geoff Gustafson (Calvin) Originaltitel: Finding Mrs. Claus Regie: Mark Jean Drehbuch: Andrea Seybold, Kate Wharton, Andrea Stevens Kamera: Neil Cervin Musik: Michael Plowman

