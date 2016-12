Österreich 1 19:05 bis 19:30 Sonstiges Dimensionen Die Welt der Wissenschaft Die Nobelpreise 2016: Physik Merken David Thouless, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz nehmen diesen Samstag in Stockholm den Physiknobelpreis 2016 entgegen. Für die "Entdeckung exotischer Materie in der Quantenwelt", die ihnen bereits in den 1970er- und '80er-Jahren mithilfe topologischer Modelle gelungen war. Was damals Mathematik und Theorie war, steckt heute in einer Vielzahl praktischer Anwendungen. Das bessere Verständnis solcher exotischen Materiezustände wird neue Materialien mit ungewöhnlichen Eigenschaften hervorbringen und möglicherweise auch den Bau eines Quantencomputers beschleunigen. In Google-Kalender eintragen