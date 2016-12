Österreich 1 16:00 bis 16:55 Sonstiges Da capo: Ambiente Reisen mit Ö1 Das weiße Gold von Guérande, Kommissar Dupins Concarneau und die Mythen um Monts d'Arrée. Eine Ö1 Studienreise durch die Bretagne Merken "Breizh" - so nennen die Bretonen Frankreichs westlichste Region, deren kulturelle Vielfalt in der bretonischen Sprache, in der Musik, der Küche aber auch in der Landschaft ihren Ausdruck findet. Seit Jörg Bong, deutscher Autor und Verleger, unter dem Pseudonym Jean-Luc Bannalec seinen Kommissar Georges Dupin in der Umgebung von Concarneau ermitteln lässt, ist die Bretagne zur Pilgerstätte deutscher Krimifans geworden. Die Küstenstadt Concarneau, deren historisches Zentrum einer schwimmenden Festung gleicht, ist auch ein Ziel der Ö1 Studienreise durch den Nordwesten Frankreichs. Diese "Ambiente"-Ausgabe widmet sich den Geheimnissen der Bretagne, die in den Salinen von Guérande ebenso zu entdecken sind, wie in der sagenumwobenen Landschaft der Monts d'Arrée oder in dem Megalith-Monument Cairn de Barnénez. In Google-Kalender eintragen