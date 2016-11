RTS Un 20:15 bis 21:25 Sonstiges C'était mieux avant? L'humour à toutes les sauces CH 2016-11-30 01:20 Stereo Untertitel Merken Rire, c'est bon pour la santé?comme nous l'a rappelé récemment notre conseiller fédéral, Johann Schneider Ammann! A la veille du lancement du plus grand festival d'humour d'Europe, le "Montreux Comedy Festival", Eric Burnand et son équipe posent la question: riait-on plus et mieux il y a 30, 40 ou 50 ans? Comment l'humour a-t-il évolué - Du lointain Oin Oin aux jeunes humoristes romands qui, comme Le Grand JD, cartonnent aujourd'hui sur le net, regards croisés sur le thème. Hier, les acteurs comiques et les humoristes à succès étaient quasiment toujours masculins, blancs et hétérosexuels. Les femmes, les homosexuels et les étrangers étaient bien plus souvent les victimes des blagues que les auteurs. Aujourd'hui, dans le sillage de Jamel Debouze et de son fameux Comedy club, la palette des humoristes s'est colorée et féminisée. En témoignent, notamment, Edem Labah et Brigitte Rosset. C'était mieux avant - a mis à l'épreuve le premier en lui faisant réinterpréter, en public, un sketch de Fernand Reynaud datant des années 60 et demandé à la seconde de réagir à des sketches de Zouc et Raymond Devos. Le voyage dans le temps s'actualise aussi avec deux ados et deux aînés qui échangent rire ou incompréhension en regardant notamment Les gros cons, Emil, Coluche et Desproges. Sans oublier un coup de projecteur sur Charlie Hebdo? En matière de politique et de satire, le Jurassien frondeur, Pierre-André Marchand, en connaît un brin sur la question. Rédacteur du plus vieux journal satirique de Suisse romande, La Tuile, il collectionne les procès et condamnations pour injure. Son témoignage fait écho à ceux de Yann Lambiel, Lova Golovtschiner, Vincent Veillon et Vincent Kucholl. Sans oublier les interventions, sur le plateau, d'Eric Burnand, de notre célèbre dessinateur de presse, Patrick Chappatte, et de Thomas Wiesel, l'humoriste qui monte, qui monte. Ce dernier veut en découdre avec ceux qui pensent que l'humour?c'était mieux avant! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eric Burnand Gäste: Gäste: Patrick Chappatte, Thomas Wiesel Originaltitel: C'était mieux avant?