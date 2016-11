RTS Un 15:00 bis 16:50 Komödie Une nouvelle vie pour Noël USA 2013 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Alors qu'il allait lui demander sa main, Sean, brillant publicitaire new-yorkais, est quitté par sa petite amie. Loin de là, Owen vit la même mésaventure, à quinze jours de Noël. Désireux de remonter la pente, tous deux échangent leurs logements via un site Internet. Accueilli par la soeur d'Owen, Sean tombe immédiatement sous le charme de la jolie vétérinaire tandis qu'Owen découvre New York grâce à Mia, l'adorable assistante de Sean... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tricia Helfer (Ryan Harrison) J.T. Hodges (Owen Harrison) Mark Lutz (Sean Tucker) Cristina Rosato (Mia) Christian Distefano (Caleb) Brittany Gray (Kimber) Jessica Phillips (Halo) Originaltitel: Finding Christmas Regie: Harvey Crossland Drehbuch: Lee Ventura Musik: Stacey Hersh, Stuart Roslyn