RTS Un 23:30 bis 00:15 Krimiserie New York, unité spéciale L'enfant inattendu USA 2014 L'imprudence d'Amaro le rend une fois de plus la cible des Affaires Internes et il n'a pas d'autre choix que de faire face aux conséquences. Avec sa vie professionnelle et personnelle en danger, il recherche les conseils de son ami John Munch. Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Danny Pino (Nick Amaro) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin 'Fin' Tutuola) Raúl Esparza (A.D.A. Rafael Barba) Richard Belzer (John Munch) Emma Greenwell (Ellie Porter) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Norberto Barba Drehbuch: Warren Leight, Julie Martin, Dick Wolf Musik: Mike Post