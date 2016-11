RTS Un 22:45 bis 23:30 Krimiserie Law & Order: New York Dunkle Phantasien USA 2014 Merken Sous la direction du Lieutenant Murphy, le Sergent Benson et l'USV adoptent une stratégie active afin d'attraper des délinquants sexuels. Ils prennent pour cible Simon Wilkes, un photographe très estimé qui mène une vie secrète. Une enquête en immersion révèle que ses fantasmes obscènes pourraient avoir franchi la ligne de la réalité aux dépens d'un enfant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Danny Pino (Nick Amaro) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin "Fin" Tutuola) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Raúl Esparza (A.D.A. Rafael Barba) Dann Florek (Captain Don Cragen) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Adam Bernstein Drehbuch: Peter Blauner Kamera: Michael Green Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12

