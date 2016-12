Österreich 1 00:05 bis 03:10 Sonstiges Gioachino Rossini: "La pietra del paragone" Oper in zwei Akten Merken Oper in zwei Akten In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: José Carreras (Giocondo), Beverly Wolff (Marchesa Clarice), Elaine Bonazzi (Baronin Aspasia), Anne Elgar (Donna Fulvia), John Reardon (Graf Asdrubale), Andrew Foldi (Macrobio), Justino Diaz (Pacuvio), Clairion Concerts Chorus, Clarion Concerts Orchestra,