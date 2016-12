Österreich 1 19:05 bis 19:30 Sonstiges Dimensionen Die Welt der Wissenschaft Die Nobelpreise 2016: Medizin Merken Wie jedes Jahr werden am 10. Dezember in Stockholm die Nobelpreise übergeben. Die "Dimensionen" stellen in dieser Woche die Laureaten 2016 und ihre prämierten Arbeiten vor und versuchen, die allgemeine Bedeutung für die Wissenschaft und Gesellschaft einzuordnen. Den Anfang macht der Japaner Yoshinori Ohsumi, der den Medizinpreis für die "Entdeckung des Mechanismus der Autophagie" erhält. Er konnte den Prozess aufklären, wie Zellen sich selbst abbauen oder recyceln und welche Bedeutung dieser Prozess für die Gesundheit des Menschen spielt. In Google-Kalender eintragen