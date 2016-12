Österreich 1 16:00 bis 16:55 Sonstiges Passagen Der Meinungsaustausch der Auslandskorrespondent/innen des ORF. Informationskompetenz auf der Bühne des Großen Sendesaals Merken Das Jahr 2016 stellt für die 25 Auslandskorrespondent/innen des ORF eine der bisher größten Herausforderungen dar. Eine Krise folgt der anderen, ein Terroranschlag jagt den nächsten, irgendwo explodiert immer eine politische Bombe. In den Auslandsbüros des ORF läuft die Produktion von Fernseh-, Hörfunk- und Onlinebeiträgen auf Hochtouren. Die Kolleginnen und Kollegen leisten - unter zum Teil gefährlichen Bedingungen (etwa in Istanbul) - vorbildliche Arbeit. Wie in jedem Jahr kommen die Büroleiter/innen der 16 ORF-Auslandsbüros in Wien zum Informations- und Meinungsaustausch zusammen. Liebgewordene Tradition bei den Korrespondententagungen ist mittlerweile die öffentliche Diskussion der ORF-Auslandsstars im Großen Sendesaal. Moderation: Roland Adrowitzer, Leiter der ORF-Korrespondentenbüros und ORF-Chefreporter. In Google-Kalender eintragen Moderation: Roland Adrowitzer