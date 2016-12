Österreich 1 20:15 bis 21:30 Sonstiges Aus dem Konzertsaal Dolby Digital Merken <bk>Johann Sebastian Bach: Präludium und Fuge D-Dur BWV 532<ek><bk>Johannes Brahms: "Fest- und Gedenksprüche" für achtstimmigen gemischten Chor op. 109<ek><bk>James MacMillan: "Cantos sagrados" (Österreichische Erstaufführung)<ek><bk>Zsigmond Szathmáry: "Feuertaufe" (Österreichische Erstaufführung)<ek><bk>Wolfram Buchenberg: Klangflächen<ek><bk>Benjamin Britten: "Rejoice in the Lamb" (Wiener Kammerchor; Wolfgang Kogert, Orgel) In Google-Kalender eintragen Moderation: Gustav Danzinger