Österreich 1 18:30 bis 19:00 Sonstiges Spielräume spezial Eine exklusive Live-Radiosession mit Marina & The Kats Merken Die Band "Marina & Kats" besucht das Ö1 Studio und erforscht zwischen der Wahlberichterstattung live und ohne Netz die unerträgliche Leichtigkeit des Swing. Die Sängerin Marina Zettl spielt gleichzeitig "Beserl -Schlagzeug", während Bassist Peter Schönbauer zusätzlich die Basstrommel bedient und der Gitarrist Thomas Mauerhofer in bester Gypsy JazzTradition musiziert. Virtuosität ist hier selbstverständlich, aber nicht aufgesetzt. Jazz ist hier Tanzmusik, und vor allem etwas, das er Ende der 30iger-Jahre (auch) gewesen ist: Pop. Am Programm stehen vor allem eigene Kompositionen, die an alte Zeiten anknüpfen und auf der Ende Oktober erschienenen zweiten CD des Trios zu finden sind. In Google-Kalender eintragen