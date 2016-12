Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Der Jüngste der "Drei Tenöre": José Carreras zum 70. Geburtstag. Ausschnitte aus Opern von Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini u.a. Merken Der 16. September 1988 war zweifellos ein denkwürdiger Tag in der Geschichte der Wiener Staatsoper: Keine Opernpremiere hat das Publikum ins ausverkaufte Opernhaus geführt, sondern das erste Auslandskonzert, das der Startenor José Carreras gab, nachdem er eine langwierige Knochenmarks-Transplantation hinter sich gebracht und damit seine schwere Leukämie-Erkrankung besiegt hatte. Für viele war diese Rückkehr auf die Opernbühne ein Wunder, gab sie doch der Opernwelt einen Künstler zurück, der seit den 1970er-Jahren als führender Interpret des Verdi- und Belcanto-Repertoires gegolten hat. Spätestens nach dem ersten Konzert der "3 Tenöre" (mit Plácido Domingo und Luciano Pavarotti) war er nicht nur Opernfreunden, sondern einem Millionen-Publikum ein Begriff, diese Popularität hat er in den vergangenen Jahrzehnten in den Dienst zum Kampf gegen die Leukämie gestellt. In Google-Kalender eintragen