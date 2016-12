Österreich 1 23:10 bis 06:00 Sonstiges Die 62. Ö1/WDR3 Jazznacht Live Merken Die 62. Ö1/WDR3-"Jazznacht" kommt - wie auch schon die 56. Ausgabe im Dezember 2014 - aus der steirischen Landeshauptstadt Graz, deren Kunstuniversität eine der europaweit ältesten akademischen Ausbildungsstätten für Jazz beherbergt. Im WIST werden sich Bands aus dem Umfeld des Jazzinstituts präsentieren, das seit 2007 von Ed Partyka geleitet wird. Zu hören ist das 2012 von Partyka und Posaunistenkollege Johannes Oppel gegründete "Graz Composers Orchestra", das zeitgenössischem Bigband-Jazz verpflichtet ist, weiters das sich zwischen Jazz, freier Improvisation, Heavy-Metal-Einflüssen und Soundtrack-Sphären bewegende "Filmriss Orchestra" des jungen Kärntner Keyboarders Christof Ressi. Orchestrale Klangballungen verspricht auch das von Posaunist Simon Kintopp geleitete, elfköpfige Ensemble "Franziskus", während das Trio des aus Bremen stammenden, in Graz studierenden Pianisten Thilo Seevers, das sich auf die Musik von Charles Mingus, aber auch von Kendrick Lamar und Maurice Ravel bezieht, einen kammermusikalischen Kontrapunkt bedeutet. Seine Live-Premiere gibt an diesem Abend zudem das von Michael Abene geleitete "KUG Honors Ensemble". In Google-Kalender eintragen Moderation: Bernd Hoffmann, Andreas Felber