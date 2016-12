Österreich 1 17:05 bis 19:00 Kabarett Diagonal Radio für Zeitgenoss/innen Bongiwe Nakani, Sängerin. Vom Township an die Staatsoper / Andreas Maier, deutscher Schriftsteller / Duane Allman, Magier der Saiten / Landeiereien Merken Bongiwe Nakani, Sängerin. Vom Township an die Staatsoper. Aufgewachsen ist die 1989 geborene Bongiwe Nakani in einer einfachen Wellblechhütte am Ortsrand von Khayelitsha, einem der berüchtigtsten und größten Townships Südafrikas nahe Kapstadt. Zu singen begann sie bereits im Alter von sieben Jahren in einem der zahllosen Kirchenchöre ihrer Heimat. Den festen Entschluss Opernsängerin zu werden fasste sie als Teenager. Sie hatte die Mozart-Arie "Torna di Tito a lato" gehört. Trotz widrigster Lebensumstände und beträchtlicher Zweifel ihrer Familie konnte Nakani ein Gesangsstudium an der Universität Kapstadt absolvieren. Den Grundstein für eine internationale Karriere legte die national bereits mehrfach ausgezeichnete Mezzosopranistin im vergangenen Jahr beim renommierten Gesangswettbewerb "Neue Stimmen" in Gütersloh, wo sie von Dominique Meyer für das Ensemble der Wiener Staatsoper entdeckt wurde. Ein Porträt von Roman Tschiedl. Andreas Maier, Schriftsteller Das Leben - ein Roman. In seinem auf elf Bände angelegten Romanzyklus "Ortsumgehung" macht der deutsche Schriftsteller Andreas Maier seine Kindheit und Jugend in den 70er- und 80er-Jahren zum Thema. Eines der ehrgeizigsten - und faszinierendsten - Projekte der neueren deutschen Literatur. Gestaltung: Günter Kaindlstorfer Duane Allman, Magier der Saiten Auch mehr als vier Jahrzehnte nach seinem Tod gilt er als einer der besten Rockgitarristen überhaupt: Duane Allman. Er war im Blues und Country der US-Südstaaten verwurzelt, mit 20 bereits ein Star in den Studios, und wenn er spielte, schwebte er in den Wolken - Musikerkollegen nannten ihn "Skydog". Mit seinem Bruder Gregg gründete er die Allman Brothers Band, in den frühen Siebzigerjahren wohl das energiegeladenste Ereignis auf den Konzertbühnen Amerikas. Eine Würdigung mit vielen Riffs von Michael Freund. Rubrik "Landeiereien" - Nachrichten aus der Provinz. Von Ute Woltron. In Google-Kalender eintragen Moderation: Johann Kneihs