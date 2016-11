Servus TV 17:30 bis 17:55 Magazin kulTOUR mit Holender Kulturstadt Basel Kulturstadt Basel A 2015 2016-11-27 10:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Laura Berman, die neue Operndirektorin des Theaters Basel, führt Ioan Holender durch ihr Haus und skizziert ihre Zukunftspläne in einem ausführlichen Gespräch. Um in das Opernleben der Stadt Basel einzutauchen, besucht Ioan Holender im Theater Basel die Premiere von "Chowanschtschina", die nicht nur den Auftakt in die neue Spielzeit bedeutet, sondern auch den Anfang der Intendanz Andreas Becks markiert. Auf einem Spaziergang durch die am Dreiländereck liegende Stadt stattet Ioan Holender Basels beeindruckenden Sehenswürdigkeiten einen Besuch ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ioan Holender Originaltitel: kulTOUR mit Holender