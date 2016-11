RTS Deux 22:25 bis 00:05 Sonstiges A world not ours LIBN, DK, GB, VAE 2012 Stereo Merken Le peuple palestinien est prisonnier de sa condition. Etre réfugié, sans droits, sans papiers, condamné à rester solidaire des autres, dans des camps de fortune. Une geôle. De nombreux métiers leurs sont interdits, hors du camp. " Les gens ne restent pas ici par choix ! " L'auteur nous emmène dans celui d'Ain el Helweh (jolie source, en arabe), au Sud-Liban, dans lequel vit encore une partie de sa famille, son cousin, son grand-père, un oncle. Exilé au Danemark, lui rentre à Ain el Helweh une fois par an. Il s'y est toujours senti comme à la maison. Son grand-père y vit depuis l'exil de 1948, lorsque la Nakba, la grande catastrophe, a chassé un demi-million de Palestiniens, obligés de quitter leur terre, pour " faire de la place " aux arrivants juifs. Ben Gourion, alors au pouvoir, déclarant " Les vieux mourront, les jeunes oublieront ". Pas du tout. " On n'oubliera jamais nos terres, la terre de nos ancêtres. Et un jour, nous y retournerons ". Les rencontres sont toutes très touchantes, le grand-père fidèle à sa cause (il avait 16 ans lorsqu'il a rejoint le camp ; il en a 80 au moment où ce film est tourné.) ; un cousin, Abou Ayyad, très en colère, qui finit par rendre sa carte du Fatah pour tenter de rejoindre l'Europe ; un oncle très amoureux d'oiseaux, qui leur consacre l'essentiel de son temps (l'oiseau en cage, c'est lui)? Ce documentaire délicat, plein d'humour et d'humanité, aborde le conflit israélo-palestinien sur un ton léger et ironique. On nous raconte cette histoire façon Woody Allen ! Basé sur une multitude d'enregistrements personnels, d'archives de la famille et de séquences historiques, le film se regarde comme une étude sensible et éclairante du thème de l'appartenance. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alam laysa lana Regie: Mahdi Fleifel

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 364 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 174 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 94 Min. Das Schwiegermonster

Komödie

Sat.1 02:05 bis 03:40

Seit 59 Min.