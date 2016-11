RTL TVI 23:45 bis 00:05 Sonstiges Je t'aime à la folie F, B 2016 Stereo Merken Julie et sa cousine Sandrine ont décidé de se retrouver en ville pour une journée de shopping un peu particulière, qui ressemble à des préparatifs de mariage. Et bien que les jeunes femmes semblent heureuses de se revoir après toutes ces années, l'ambiance reste pesante. Il faut dire que Julie porte au visage les traces d'un hématome sans équivoque. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Julie Garance (Julie) Sandrine Kazimirowicz (Sandrine) Laurent Bonnet (Alex) Vénus Boone (La mère) Mark Grosy (Le barman) Sophie Van Damme (La 1ère petite fille) Léana Glogowski (La 2ème petite fille) Originaltitel: Je t'aime a la folie