A Fontfroide, en 2013, Jordi Savall, à la tête de son Concert des Nations, s'attaquait à plusieurs concertos et suites du maître baroque, le Cantor de Leipzig, Jean-Sébastien Bach. Dans chacune de ces pièces, un instrument soliste donne la réplique à l'orchestre : ainsi les hautbois de Paolo Grazzi et Alessandro Pique dans la "Suite pour orchestre n°1" en do majeur. Gäste: Marc Hantaï, Pierre Hantaï, Manfredo Kraemer, Riccardo Minasi, Paolo Grazzi, Alessandro Pique