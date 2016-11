France 2 20:45 bis 22:35 Sonstiges Primaire : le premier tour Live 16:9 HDTV Merken A l'issue du premier tour des élections à la primaire de la droite et du centre organisé dimanche 20 novembre, l'identité des deux candidats désignés par les électeurs est révélée. Le sort de Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson et Nicolas Sarkozy, qui ont évoqué leur programme politique devant les Français depuis le début de la campagne, le 21 septembre dernier, est jeté. En compagnie de spécialiste, les journalistes de France 2 analysent les résultats de la soirée et les mettent en perspective à l'aune du second tour, prévu le 27 novembre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Delahousse