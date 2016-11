kabel eins 03:30 bis 04:50 Drama Butterfly Effect 3: Die Offenbarung USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sam Reide hat die Fähigkeit, in die Vergangenheit zu reisen und nutzt diese Gabe, um die Polizei bei der Aufklärung ungelöster Mordfälle zu unterstützen. Seine Schwester Jenna hilft ihm, die Identitäten der Kriminellen herauszufinden und sie an Detective Dan Glenn weiterzuleiten. Als immer mehr eigenartige Fakten über den Mord an seiner früheren Freundin Elizabeth Brown auftauchen, beschließt Sam, auch diesen Fall aufzuklären ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Carmack (Sam Reide) Rachel Miner (Jenna Reide) Melissa Jones (Vicki) Kevin Yon (Harry Goldburg) Lynch R. Travis (Dan Glenn) Hugh Maguire (Jack Nicholas) Sarah Habel (Elizabeth Brown) Originaltitel: The Butterfly Effect 3: Revelations Regie: Seth Grossman Drehbuch: Holly Brix Kamera: Dan Stoloff Musik: Adam Balazs Altersempfehlung: ab 18