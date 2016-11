ORF 3 12:00 bis 12:30 Dokumentation Cybermobbing: Angst und Hass im Netz 2015 Merken In der Pause der parlamentarischen Enquete im Bundesrat zum Thema "/DigitaleCourage" zeigt ORF III die Dokumentation "Cybermobbing: Angst und Hass im Netz". Fast jeder trägt heutzutage eines bei sich - ein Smartphone. Es hat die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, grundlegend verändert. Die ständige Erreichbarkeit über das Internet und die sozialen Netzwerke hat aber auch seine Schattenseiten. Sogenannte Internet-Trolle und Cyberbullies können ihre Opfer jederzeit und von überall auf der Welt quälen. Die vermeintliche Anonymität des Internets gibt den Tätern das Gefühl, sich in einem straffreien Raum zu bewegen und keine Konsequenzen für ihr Handeln zu tragen. Die Trolle möchten mit ihren Angriffen das Selbstwertgefühl ihrer Opfer unterminieren, weshalb vor allem Jugendliche zur Zielscheibe werden. Betroffen sind aber auch generell Andersdenkende und Minderheiten. Cybermobbing stellt eine Form der psychischen Misshandlung dar und kann bei Opfern zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen. Die Folgen davon können von Depressionen und Angststörungen bis hin zum Selbstmord reichen. In der Dokumentation "Cybermobbing: Angst und Hass im Netz" kommen Opfer und Täter von Cybermobbing zu Wort, sie deckt Hintergründe auf und zeigt die Folgen. In Google-Kalender eintragen