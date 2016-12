FM4 17:00 bis 21:00 Sonstiges FM4-Zimmerservice Der Wahlsonntag Merken FM4 berichtet in einer vierstündigen Spezialausgabe des FM4-"Zimmerservice" mit Martin Blumenau am 4. Dezember ab 17.00 Uhr vom aktuellen Stand der Auszählung. Halbstündliche Nachrichten in deutscher und englischer Sprache ergänzen das Programm. Am Montag, dem 5. Dezember, wird in der FM4-"Morning Show" (6.00 Uhr) das Wahlergebnis diskutiert. Sollten die Hochrechnungen am Sonntag keinen eindeutigen Sieger ausweisen, steht FM4 am Montag im Zeichen der Briefwahlstimmenauszählung und bringt Breaking News, sobald bestätigte Informationen über den Wahlsieger feststehen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Martin Blumenau